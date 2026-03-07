İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcen Taşçı, Meclis Genel Kurulunda Coşkun’un “Kadınlar gittiğinde” başlıklı yazısını okudu. 18 Ekim 2020’de kaybettiğimiz Coşkun yazısında, “Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında; bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci, bir anne gider” diye yazmıştı. Coşkun’un unutulmayan bu yazısı, her 8 Mart öncesi kadınlar tarafından dile getiriliyor.

Taşçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TBMM’de gündem dışı bir konuşma yaptı ve “Merhum Bekir Coşkun’un bir yazısını hatırladım. ‘Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında’ diyordu. Sonra, ülkemin giden kadınları geçti gözümün önünden” dedi .

Bir kadın gittiğinde...

‘’Kadınlar gittiklerinde arkalarında daha büyük boşluklar bırakırlar.

Onlar bir gün gittiklerinde, peşlerinde “yetim-öksüz” kalan çok olur:

Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler.

Özenle saklanmış küçülmüş giysiler, dolap diplerindeki kurdeleler...

Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtı susar, yetim kalır tabaklar.

Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların.

Sık sık boynunu büker “sarıkız”.

O teki kalmış eski bardağın anlamını bilen olmaz

Değerini kimse anlayamaz krom hac tasının.

Balkon artık sessizdir, koridor kimsesiz.

Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında;

Bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci...

Bir anne gider... Bir dost... Bir arkadaş... Bir sevgili...

Ne çok kişi yok olur bir kadın gittiğinde.

Bir kadın gittiğinde; övgüler, uyarılar, yakınmalar, dualar yetim kalır.

Kapı eşiğindeki “Dikkat et...” duyulmaz, annesi gitmiştir “geç kalma”nın.

Kadınlar, arkalarında büyük boşluklar bırakarak giderler.

Bir kadın gittiğinde pek çok kişi gitmiştir aslında.

Ve bir kadın gittiğinde pek çok “yetim” bırakmıştır arkasında.