Şubat ayı itibarıyla milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ocak ayı ekstreleri kesinleşti. Bu ekstrelerde yer alan kredi kartı aidatı, kart kullanım bedeli veya yıllık ücret kesintileri, tüketicilerin dikkatle incelemesi gereken kalemlerin başında geliyor.

Birçok banka tarafından her yıl düzenli olarak tahsil edilen bu ücretler, tüketiciler tarafından çoğu zaman fark edilmiyor ya da “uğraşmaya değmez” düşüncesiyle geri talep edilmiyor. Ancak mevzuata göre, haksız kesilen kredi kartı aidatlarının iadesi mümkün.

KREDİ KARTI AİDATI NEDEN ÖNEMLİ?

Tek seferde düşük gibi görünen bu kesintiler, yıllar içinde ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Üstelik bankaların bu bedeli her müşteriden ve her yıl düzenli olarak tahsil etmesi, kart aidatını bankalar için önemli bir gelir kalemine dönüştürüyor.

Tüketici mevzuatı ise bu noktada kart sahiplerine açık bir hak tanıyor: İtiraz eden tüketici, ödediği aidatı geri alabiliyor.

KREDİ KARTI AİDATI İADESİ NASIL ALINIR?

Aidat iadesi için ilk adım, ilgili bankaya başvurmak. Bankanın genel müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçede;

Aidat kesintisine itiraz edildiği

Kesilen tutarın iadesinin talep edildiği açıkça belirtilmeli. Dilekçe iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmeli.

Bankadan olumsuz yanıt gelmesi ya da 30 gün içinde cevap verilmemesi durumunda ise tüketici için hukuki yol açılıyor.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRİYOR

Bankanın iade yapmaması halinde, ikamet edilen yerdeki İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabiliyor. Başvuruda;

Aidatın haksız şekilde kesildiği

Bankanın iade talebini reddettiği belirtilmeli. En önemli nokta ise, aidat kesintisini gösteren ilgili ayın kredi kartı ekstresinin dilekçeye eklenmesi.

GERİYE DÖNÜK 10 YIL İÇİN TALEP EDİLEBİLİYOR

Kredi kartı aidatı iadesi sadece son ayla sınırlı değil. Tüketiciler, geriye dönük 10 yıl boyunca hesaplarından kesilen aidatları talep edebiliyor. Bunun için bankadan geçmiş yıllara ait ekstrelerin temin edilmesi gerekiyor.

HAKEM HEYETİ KARARI SONRASI NE OLUR?

Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu değerlendirerek kabul ya da ret kararı veriyor.

Kabul kararı verilirse ve banka itiraz etmezse karar kesinleşiyor.

Buna rağmen ödeme yapılmazsa, tüketici banka aleyhine ilamlı icra takibi başlatabiliyor.

Ret kararı halinde ise Tüketici Mahkemesi yolu açık bulunuyor.

EKSTREYİ KONTROL ETMEDEN GEÇMEYİN

Uzmanlar, özellikle şubat ayında kesilen ocak ekstrelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Küçük gibi görünen bir aidat, doğru adımlar atıldığında tüketiciye yüzlerce lira iade olarak geri dönebiliyor.

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişi için bu süreç, hem farkındalık hem de ciddi bir maddi kazanç anlamına geliyor.