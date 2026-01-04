Araç içindeki sıcak hava, dışarıdaki dondurucu soğukla temas eden cam yüzeyine çarptığında su damlacıkları (yoğunlaşma) oluşturur. Bu da sabahları görüşünüzü kapatan o meşhur buğuya neden olur. Beyaz sirke ile su karışımı camda öyle bir koruyucu tabaka oluşturur ki, nemin cam yüzeyine tutunmasını engeller.

KARIŞIMI HAZIRLAMAK BU KADAR BASİT

Uzmanların önerdiği ev yapımı solüsyon hem camlarınızı tertemiz yapıyor hem de buğuyu saniyeler içinde yok ediyor.

İki bardak beyaz sirkeyi, iki bardak su ile karıştırın.

Karışıma birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Bulaşık sabunu suyun yüzey gerilimini kırarak nemin damlacıklar yerine görünmez, ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlar.

Bu karışımı bir sprey şişesine doldurun ve doğrudan camlarınıza sıkın. Ardından yumuşak, temiz bir bezle kurulayın.

CEZA RİSKİNİ DE AZALTIYOR

İngiltere'deki trafik kurallarına göre, ön camdaki buğuyu tamamen temizlemeden yola çıkmak sadece güvenlik riski oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda 1.000 sterlin (yaklaşık 58 bin TL) para cezası ve ehliyete ceza puanı işlenmesine neden olabiliyor. Türkiye'de de görüşü engelleyen camlarla araç kullanmak hem trafik cezalarına hem de ağır kazalara davetiye çıkarıyor.

Meteoroloji uzmanları, Ocak ayının geri kalanında sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve gece don olaylarının artacağını belirtiyor. Beyaz sirke yöntemi, sabahları buz kazıma ve buğu çözme için harcadığınız o kıymetli 10-15 dakikayı size geri kazandırıyor.