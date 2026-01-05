Soğuk kış günlerinde market raflarında gördüğümüz parlak domatesler iştah açıcı görünebilir. Ancak "How Bad Are Bananas?" kitabının yazarı Mike Berners-Lee’ye göre, bu gıdaların soframıza gelme hikayesi göründüğü kadar masum değil.

NAKLİYE UÇAKLARIYLA TAŞINIYOR

Uzmanlar, ocak ayında mevsimi olmayan gıdaların tüketimine karşı uyardı. Bunun temel sebebi hava taşımacılığı. Çilek, marul, kuşkonmaz ve taze domates gibi ürünler çabuk bozulduğu için dünyanın bir ucundan nakliye uçaklarıyla taşınıyor. Bu uçuşlar, gemi taşımacılığına kıyasla devasa miktarda karbon salınımına neden olarak küresel ısınmayı tetikliyor.

GEMİYLE GELİYORSA SORUN YOK

Berners-Lee, her ithal ürünün "kötü" olmadığını vurguladı. Raf ömrü uzun olan ve gemilerle büyük partiler halinde getirilen muz, portakal ve elma gibi meyvelerin karbon ayak izi oldukça düşük. Akademisyene göre, sadece uçakla gelen taze ürünlerden kaçınarak kişisel karbon emisyonunuzu %10 oranında azaltmanız mümkün.

ŞAŞIRITICI BİR BENZETME YAPTI

Ünlü yazar, karbon emisyonunun ciddiyetini anlatmak için sarsıcı bir benzetme yaptı. Yazar, "Kendi eylemlerimizin gözümüzün önündeki sonuçlarını anlıyoruz ama milyarlarca insana yayılan acıyı kavramakta zorlanıyoruz. Gereksiz karbon salınımıyla başkalarına verdiğimiz zararı, sokaktaki bir bıçaklama olayı kadar şok edici bulmalıyız" dedi.

YEŞİL DOMATESLARI ATMAYIN

Eğer bahçenizde veya balkonunuzda hala kızarmamış domatesleriniz varsa onları çöpe atmayın. Uzmanların önerisi basit: Yeşil domatesleri oda sıcaklığında ve güneş gören bir yerde bekletin; evin sıcaklığıyla doğal yollarla olgunlaşacaklardır.