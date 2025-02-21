Ocak ayında, 25 kuruş ve daha düşük değerli madeni paralar tedavüle sunulmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar bu dönemde piyasaya sürülmedi.

Ocak ayında, 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet 1 TL ve 16 milyon 853 bin adet 5 TL olmak üzere toplamda 62 milyon 429 bin madeni para tedavüle çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte, tedavüldeki 5 TL'lik madeni para sayısı 201 milyon 262 bin 807'ye, 1 TL'lik madeni para sayısı ise 4 milyar 354 milyon 747 bin 610'a ulaştı. 50 kuruşluk madeni paraların sayısı ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet oldu.

Toplamda tedavülde bulunan madeni para sayısı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adete yükseldi.