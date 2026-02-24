ACEA tarafından açıklanan verilere göre Avrupa ve İngiltere toplam otomobil pazarı Ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,9 küçüldü. Birçok markada satışlar gerilerken bazı üreticiler ise dikkat çekici yükselişler kaydetti. Özellikle elektrikli ve hibrit dönüşüm sürecindeki markaların performansı öne çıktı.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

Ocak ayında Avrupa ve İngiltere’de en çok satan marka Volkswagen oldu.

100.228 adet satış

Pazar payı: %10,4

Yıllık değişim: %11,2 düşüş

Satışlarda gerileme yaşansa da Volkswagen liderliğini korumayı başardı.

İLK 5'TE KIYASIYA REKABET

Ocak ayında en çok satan markalar sıralamasında üst sıralar şu şekilde oluştu:

Skoda – 64.967 adet (%10,1 artış)

Toyota – 63.801 adet (%11,8 düşüş)

BMW – 54.574 adet (%8,7 düşüş)

Peugeot – 53.799 adet (%2,9 düşüş)

Özellikle Skoda’nın çift haneli büyümesi dikkat çekerken, Toyota ve BMW’de gerileme yaşandı.

PREMİUM SEGMENTTE SON DURUM

Premium otomobil markaları arasında tablo şu şekilde:

Audi – 48.984 adet

Mercedes-Benz – 43.704 adet

Porsche – 7.514 adet

Lexus – 5.338 adet

Mercedes-Benz satışlarını artırırken Audi pazar payını yükseltmeyi başardı. Lexus ve Porsche tarafında ise sınırlı düşüşler görüldü.

ÇİNLİ ÜRETİCİ BYD'DEN BÜYÜK SIÇRAMA

Ocak ayının en dikkat çeken yükselişi Çinli otomotiv devi BYD’den geldi.

18.242 adet satış

Yıllık artış: %165

Pazar payı: %1,9

Elektrikli araç yatırımlarıyla öne çıkan BYD, Avrupa pazarındaki varlığını hızla güçlendirmeye devam ediyor.

DÜŞÜŞ YAŞAYAN MARKALAR

Bazı markalarda ise ciddi gerilemeler yaşandı:

Jaguar – 6 adet (%99,4 düşüş)

Dacia – 31.819 adet (%35 düşüş)

Hyundai – 33.271 adet (%19,9 düşüş)

Tesla – 8.075 adet (%17 düşüş)

Özellikle Jaguar’daki dramatik düşüş dikkat çekerken, Tesla’nın da pazar payı geriledi.

YÜKSELİŞ TRENDİNE GİREN MARKALAR

Ocak ayında satışlarını artıran markalar arasında ise şunlar öne çıktı:

Renault – 50.604 adet (%4,4 artış)

Fiat – 29.415 adet (%24,6 artış)

Citroen – 31.039 adet (%14 artış)

Mini – 11.617 adet (%11,2 artış)

Bu markalar pazar paylarını artırarak daralan pazarda pozitif ayrışmayı başardı.

DARALAN PAZARDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Ocak 2026 verileri, Avrupa ve İngiltere otomobil pazarında rekabetin giderek sertleştiğini gösteriyor. Genel pazar daralırken bazı markalar güçlü performans sergileyerek payını artırmayı başardı. Elektrikli araç yatırımı yapan üreticilerin yükselişi dikkat çekerken, geleneksel segmentlerde dalgalanma devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak satış rakamları, Avrupa otomotiv sektöründe güç dengelerinin nasıl şekilleneceğini daha net ortaya koyacak.