2026 yılına girerken gökyüzündeki enerjiler büyük bir değişimin habercisi oluyor. Jüpiter’in Yengeç burcundaki seyriyle birlikte, ocak ayı kaos yerine huzur, istikrar ve güven arayanlar için bir dönüm noktası olacak. Astroloji dünyasından gelen son tahminlere göre, bu yeni dönem özellikle dört burç için adeta "altın çağ" niteliğinde geçecek.

İşte Ocak 2026'da mutluluğun kapısını çalacağı şanslı burçlar...

Yengeç

Jüpiter’in kendi burçlarındaki konumu, Yengeçler için 2026’nın en büyük şans göstergesi.

Ocak ayı boyunca özgüveniniz artarken, hayatın sunduğu fırsatlar yelpazesi genişliyor.

Jüpiter’in geri hareketi, eski dostlardan haberler veya yarım kalan projelerin canlanması gibi fırsatları beraberinde getirecek.

26 Ocak’ta Neptün’ün Koç burcuna geçişiyle, sadece para kazanmak değil, ruhunuzu doyuran işler yapmak önceliğiniz olacak. Başarının tanımını yeniden yapacaksınız.

Akrep

Akrepler için Ocak ayı, "artık daha fazlasını hak ediyorum" dedikleri bir dönem olacak. Yaşam felsefenizden günlük rutininize kadar büyük bir değişim kapıda.

Yarım bıraktığınız bir eğitim veya rafa kaldırdığınız bir iş fikri, bu ay çok daha sağlam temellerle geri dönebilir.

3 Ocak’taki Dolunay, sizi kısıtlayan inançlardan ve yoran ilişkilerden kopma cesareti verecek. 18 Ocak’taki Yeni Ay ise iş hayatında çok daha net sınırlar çizmenize yardımcı olacak.

Yay

Yay burçları için Ocak ayı, başkalarıyla paylaşılan kaynaklar ve derin bağlar alanında destekleyici etkiler sunuyor.

Ortaklıklar, miraslar veya banka yapılandırmaları konusunda beklenmedik avantajlar elde edebilirsiniz.

26 Ocak itibarıyla yaratıcılık ve aşk alanlarınız parlıyor. Eski korkulardan arınarak geleceğe çok daha hafif bir adımla yürüyeceksiniz. Şubat ortasına kadar ev ve aile hayatınızdaki temelleri sağlamlaştırmak, yılın geri kalanı için size güç verecek.

Balık

Yengeç’teki Jüpiter ile aynı elementte olan Balıklar için Ocak ayı, yaşama sevincinin ve yaratıcılığın zirve yaptığı bir ay olacak.

Balık burcunda son demlerini yaşayan Satürn, size sınır belirlemeyi ve enerjinizi tüketen her şeyi geride bırakmayı öğretecek. Özgüveniniz, başkalarının övgülerinden değil, kendi kararlarınızın arkasında durmanızdan gelecek.

18 Ocak’taki Yeni Ay, hayallerinizi somut bir plana dönüştürme fırsatı sunuyor. Küçük ama disiplinli adımlarla maddi ve manevi hak ettiğinizi talep etmeye başlayacaksınız.