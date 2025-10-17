Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimaline karşı transfer döneminde Ademola Lookman ile ilgilenen Galatasaray, Nijeryalı futbolcuya ara transfer döneminde resmi teklif yapılacağı iddia edildi.

Atalanta'da yaşadığı büyük kriz sonrası süre almakta zorlanan Lookman'a Galatasaray talip oldu. Sezon öncesi de ilgilenilen Nijeryalı yıldız için ara transfer döneminde bir atak daha yapılacağı iddia edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Atalanta forması giyen yıldız isim için hazırlıklara başlayan Galatasaray, oyuncu için devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.

Bu sezon takımında 3 resmi maçta toplamda 137 dakika süre alan Lookman, iki kanatta da görev alabiliyor. 27 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile 2027 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor. Şu ana kadar Atalanta takımı ile toplamda 121 maça çıkan futbolcu, takımına 52 gol ve 25 asistlik katkı sağladı.