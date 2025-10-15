MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinde atılacak yasal adımlar için çalışmalar sürüyor.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nin, AKP’li kurmaylara dayandırdığı habere göre, silah bırakan PKK’lılar için halihazırda düzenleme olduğu hatırlatıldı. Haberde şunlar aktarıldı:

“Bu çerçeve yasada, genel af, Öcalan’a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacak. Sadece silah bırakan ve feshedilen bir terör örgütünün üyelerinin durumu tarif edilecek.

TARTIŞMA BİLE YOK

Yeni düzenlemede suça bulaşmamış olanlar için de düzenleme olacak. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye’ye toplumsal hayata karışabilecekler.”

AKP kaynaklarının Umut Hakkı’nı tartışmaya bile açmayacağı öğrenildi:

“Örgütün silahı bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe adım atılmayacak. Toplumu ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek düzenlemeler olacak. Umut hakkı gibi talepler ise tartışmaya açılmayacak.”