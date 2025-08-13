DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na davet edilmesi üzerine, görüşlerinin alınmasını önerdiği kişi ve kurumların listesini komisyon başkanlığına sundu.

Listede PKK yöneticiliğinden 1994'ten bu yana cezaevinde bulunan ve yakın zamanda İmralı Cezaevi'nden tahliye edilen PKK'lı terörist Veysi Aktaş da bulunuyor.

DEM Parti terörist Veysi Aktaş'ın ismini "Akademisyenler, Uzmanlar ve Kanaat Önderleri" başlığı altında verdi.

DEM Parti'nin paylaştığı liste ve başlıkları şöyle:

"Hukuk Kurumları: Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Asrın Hukuk Bürosu, Türkiye Barolar Birliği, Bölge Baroları Heyeti, İstanbul Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği.

Hak Örgütleri: İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Barış İçin Toplumsal Girişim, Barış Vakfı, Çocuk Hakları Savunucuları Ağı, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Rengarenk Umutlar Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Tahir Elçi Vakfı, Toplumsal Bellek Platformu, KHK’lı Platformları Birliği, Barış Akademisyenleri, Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Derneği, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Engelliler Federasyonu, Eskişehir Engelli Dayanışma Ağı, Göç İzleme Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu, İklim Adaleti Koalisyonu, Mezopotamya Ekoloji Hareketi.

Hakikat ve Adalet Temelli Örgütlenmeler: Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Barış Anneleri İnisiyatifi, Cumartesi Anneleri, Suruç Aileleri, Roboski Aileleri, Gezi Aileleri, 10 Ekim Barış Derneği, Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi.

Kadın Örgütleri: Tevgera Jinen Azad (TJA), Rosa Kadın Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu, Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Zamanı Derneği, Mimoza Kadın Derneği, Star Kadın Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Bilim Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği (BİRARADA), Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER).

Kürt Dili ve Kültürü Temelli Örgütlenmeler: İstanbul Kürt Enstitüsü, Mezopotamya Vakfı (Weqfa Mezopotamyayê), Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER), ANKA Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi, Arî Dil Araştırmaları ve Kültür Derneği (ARÎ-DER), Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği (KURDÎGEH).

Halklar ve İnançlar Temelli Örgütlenmeler: Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi), Hrant Dink Vakfı, Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF), Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Demokratik İslam Kongresi (DİB).

Meslek Örgütleri ve Sendikalar: Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

Akademisyenler, Uzmanlar ve Kanaat Önderleri: Gültan Kışanak, Veysi Aktaş, Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. Sevtap Yokuş (Altınbaş Üniversitesi), Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Yakın Ertürk, Prof. Dr. Hamit Bozarslan (EHESS), Dr. Elçin Aktoprak (Barış Akademisyeni, Ankara Dayanışma Akademisi), Yüksel Genç (Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi), Zana Farqini -Yazar, çevirmen, dilbilimci (Kürtçe), Sami Tan – Dilbilimci, araştırmacı yazar (Kürtçe), Deniz Gündüz – Yazar, yayıncı, çevirmen (Zazaki), Remziye Alpaslan (Kürt Araştırmaları Derneği Başkanı), İzzet Akyol (Araştırmacı-Yazar, Serbestiyet), Prof. Dr. Evren Balta (Özyeğin Üniversitesi), Prof. Dr. Mesut Yeğen, Prof. Dr. Başak Çalı (Oxford Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi), Doç. Dr. Barış Ünlü (Ankara Üniversitesi)

Pakrat Estukyan (Yazar, Agos Gazetesi), Prof. Dr. Murat Sevinç (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Türkan Yalçın (Ankara Üniversitesi/), Prof. Dr. Nilgün Toker (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi), Prof. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. Melek Göregenli (Barış Akademisyeni-İzmir Dayanışma Akademisi), Prof. Dr. Doğu Ergil, Prof. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Üniversitesi), Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı eski Başkanı), Dr. Kerem Altıparmak (AİHM Kararlarını İzleyen Avrupa İzleme Ağı Yönetim Kurulu Üyesi-Uluslararası Hukukçular Komisyonu Danışmanı), Dr. Hülya Dinçer (MEF Üniversitesi), Dr. Kıvılcım Turanlı (Barış Akademisyeni - Eskişehir Okulu), Dr. Özgür Sevgi Göral (EHESS), Dr. Pınar Ecevitoğlu (Barış Akademisyeni-Ankara Dayanışma Akademisyeni)

Av. Eren Keskin (İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı), Av. Reyhan Yalçındağ/ (Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı), Av. Emel Ataktürk Sevimli 36. Hülya Osmanağaoğlu (Yazar-Feminist Aktivist), Yıldız Tar (Gazeteci-Kaos GL Derneği), Akın Birdal (İnsan Hakları Derneği Eski Genel Başkanı), Rıza Türmen (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı), Murat Çelikkan (Hakikat Adalet Hafıza Merkezi-Gazeteci), Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü), Nisan Alıcı (DEMOS Araştırma Kolektifi), Fatma Bostan Ünsal, Osman İşçi (Dünya İşkence Karşıtı Örgüt Merkez Konsey Üyesi), Dr. Fırat Keser (Özel Eğitim Uzmanı), Rakel Dink, Gülten Kaya, Emine Çağırga (Cemile Çağırga’nın Annesi),

Ayşe Bülbül (Eren Bülbül’ün Annesi), Cihan Sincar (Mehmet Sincar’ın Eşi), Şükran Aydın (Vedat Aydın’ın Eşi), Dicle Anter (Musa Anter’in Oğlu), Mehmet İnan (Taybet İnan’ın Oğlu), Fehime Poyraz (Deniz Poyraz’ın Annesi), Hüseyin Aykol (Gazeteci)"