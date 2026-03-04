Terörist elebaşı Abdullah Öcalan 26 Şubat'ta İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

Ömer Öcalan görüşmede konuşulanları bugün PKK'ya yakınlığı ile bilinen bir yayın organında açıkladı. Ömer Öcalan'ın anlatımlarına dayanan görüşmenin resmi olmayan tutanaklarına göre terör örgütünün elebaşının "Umut hakkı önemlidir. Meclis’te de benim statüm meselesi konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür" dediğini aktardı.

Bugün yayınlanan habere göre Ömer Öcalan, terör elebaşı ile aile yakınları arasındaki konuşmaları şöyle aktardı:

“Başkan ‘Umut hakkı önemlidir. Meclis’te de benim statüm meselesi konuşuldu. Elbette ki benim statüm önemlidir. Bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsüdür’ dedi. O esnada kardeşim Mehmet Öcalan araya girdi: ‘Halkımız artık sizin buradan çıkmanızı ve daha özgür koşullarda olmanızı istiyor’ dedi. Başkan o esnada ‘Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır’ dedi. Bu noktada yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve sadece kendi meselesine dair değil, umut hakkına da defalarca vurgu yaptı