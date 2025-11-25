Teröristbaşı Öcalan'la yapılan görüşmenin halka açıklanmasını isteyen Mehmet Öcalan, CHP'nin İmralı'ya gitmemesini eleştirerek, "CHP'nin şu anki tutumu yanlıştır. Süreci daraltmak yerine katkı sağlamalıdır" dedi.

Örgüte yakın bir medya organına röportaj veren Mehmet Öcalan, görüşmenin halkla paylaşılmasını isteyerek, "Meclis'teki komisyon adaya gittiyse komisyon üyelerinin başkanla ne konuştuğu, başkanın onlara ne söylediği paylaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İmralı'ya gitmemesini de eleştiren Öcalan şunları söyledi:

"CHP İMRALI'DAKİ GÖRÜŞMELERİ REDDEDERSE..."

"Öcalan 26 yıldır İmralı'da bu sorunun demokratik çözümü için mücadele ediyor. CHP'ye de büyük önem verdi, yaptığımız her iki görüşmede de CHP'nin komisyonda olması gerektiğini söyledi. Ancak CHP'nin şu anki tutumu yanlıştır.

Süreci daraltmak yerine katkı sağlamalıdır. CHP'ye çağrımız şudur: Bu süreçte komisyonda yerlerini alsınlar ve bu hatadan vazgeçsinler.

Bu süreç sadece Kürtler için değil, herkes için bir kurtuluştur. CHP diyor o taraf doğru bu taraf yanlış, Kürt hareketi tektir.

Eğer CHP bu sürece gerçekten katkı sunarsa teşekkür ederiz. Ama sürece karşı gerçekçi olmazsa, İmralı Adası'ndaki görüşmeleri reddederse, bunu yapanları eleştiririz. Onu açıkça ayıplarız"