Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği yeni sürece ilişkin yaptığı açıklamada; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalacağını belirterek Öcalan’ın önce Meclis’te kurulan komisyonla sonra da basınla görüşeceğini iddia etti.

'ÖCALAN SERBEST KALACAK' İDDİASI

Özdağ ayrıca, Öcalan’ın Ankara’ya yerleşmesinin şartlarının oluşacağını belirterek, "PKK’lılar serbest kalacak. Dağdakiler inecek ve işe yerleştirilecek. Anayasa Öcalan’ın istediği değişecek” ifadelerini kullandı.

YANIT HÜKÜMETTEN GELMEDİ

Özdağ’ın iddialarına ise hükümetten bir yanıt gelmedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Öcalan’ın ‘Ankara’ya mı yerleşecek?’ sorusuna “Böyle bir şey söz konusu değil. Öcalan’ın serbest bırakılıp Ankara’ya yerleşmesi yönünde devletin bir kararı yok. Bu yönde bir çalışma yok” şeklinde yanıt verdi.

Selvi yazısında şunları söyledi:

"Böyle bir şey söz konusu değil. Öcalan’ın serbest bırakılıp Ankara’ya yerleşmesi yönünde devletin bir kararı yok. Bu yönde bir çalışma yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında bu konu sorulduğunda “Ev hapsi, mev hapsi yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok, Bebek katiline af yok” diye yanıt vermişti.

Ev hapsine yok diyen Erdoğan, Ankara’ya gelmesine izin verir mi? Bunu akıl mantık alıyor mu?

Ayrıca Öcalan’ın da bu yönde bir talebi yok.

Sadece PKK silah bırakıp tasfiye olduğu taktirde İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi gibi bir eğilim söz konusu"