TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 14’üncü toplantısı önceki gün yapıldı. Toplantılada toplumun tepkisini çeken önerilere yer verildi. PKK’nın ‘Kozmik Derneği’ Medeniyetler Beşiği Derneği Batman Şube Başkanı Nezahat Hasan, Öcalan’ın başmüzakereci olmasını önerdi. Terör örgütü elebaşını barışın mimarı olarak niteleyen Hasan “Kaygılarımızın giderilmesi, ailelerimizin rızası ve iknası esas alınacaksa başta Abdullah Öcalan’la görüşülmeli ve kendisi sürecin baş müzakerecisi olarak tanımlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

ANA OKULUNDA ANA DİL

Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arif Koçer de Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said-i Nursi’ye iade-i itibar ve mezar yerlerinin açıklanmasını istedi. Toplumsal Mutabakat Derneği Genel Başkanı Mahmut Şimşek ise “Kürt Dil Kurumu ve Kürt Tarih Kurumu” kurulmasını istedi ve şöyle konuştu:

“Ana dilde eğitim ve öğretim devlet güvencesinde okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar yasal vatandaşlık hakkı olarak sağlanmalıdır. Her halk yaşadığı yerde dilinin ve dininin özgür olduğu kadar özgürdür.”

METİNER’DEN SİYASET TALEBİ

Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı ve eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise örgüt üyelerine siyaset yolunun açılmasını talep etti: “Fesih ve silah bırakma işleminin tamamlanması hâlinde iltisak, yardım, yataklık ve propagandadan cezaevlerinde bulunanlar, topluma yeniden kazandırılmalı, yurt dışındakiler evlerine dönmeli makul bir süre sonunda bunlara siyaset yapma hakkı tanınmalıdır.”

Komisyon üyeleri Diyarbakır yolcusu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Diyarbakır’a gidiyor. Sorunun çözümü konusunda çalışma yapan, sorundan etkilenen kişi ve kurumlarla temaslarda bulunulacak.

Yeni çözüm süreci için Meclis’te çalışmalarına devam eden komisyon Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki hafta Cuma günü Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Diyarbakır’da bulunan kişi ve kuruluşlarla çözüme yönelik temaslarda bulunulacak ziyaretin detayları henüz netleşmedi. Diyarbakır ziyaretinin gerçekleştiği hafta komisyon, rutin dinlemelerini de gerçekleştirecek. Cuma günü gerçekleşecek Diyarbakır ziyaretinden bir gün önce Meclis’teki 15’inci toplantıda kadın ve gençlik örgütlerini dinlenecek.

MİT Başkanı da toplantıya geliyor

Komisyon, Diyarbakır ziyaretinden sonraki hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ikinci kez dinlenecek. Kalın ve bakanların süreçte gelinen aşama ve Suriye’deki güncel durumla ilgili bilgilendirme yapacağı oturum basına kapalı olacak.