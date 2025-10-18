PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 13 Ekim’de ömür boyu hapis cezasını çektiği İmralı’da görüşen Asrın Hukuk Bürosu açıklama yaptı. DEM Partililerin de dile getirdiği “umut hakkı”nın savunulduğu açıklamada şöyle denildi: “Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; ‘Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir’ demiştir.”

TERÖRİST ‘BARIŞ’ DEDİ

Açıklamada, Öcalan’ın koşulları ve hukuksal durumlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi, “Bu vesile ile Öcalan’ın barışın tesisine yönelik düşünce ve değerlendirmelerini değerli kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın hukuki durumumun umut hakkı kararı bağlamında öncelikli tartışmalardan biri haline geldiğinin belirtildiği açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da göndermede bulunuldu.