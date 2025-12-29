Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokrat Güçleri (SGD) arasında Mart 2025'te yapılan mutabakatta sürenin sona eriyor.

Süreçte tıkanıklık sürerken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklama yapacağı öğrenildi.

T24'te yer alan habere göre, DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Öcalan'ın yeni yıl mesajı yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Mesajda Öcalan'ın 'terörsüz Türkiye' olarak nitelenen sürece ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra SDG'ye yönelik mesaj vermesi de bekleniyor.

MUTABAKATTA UZLAŞI SAĞLANAMADI

SDG ve Şam yönetimi arasında devam eden entegrasyon sürecinde bir süredir ilerleme kaydedilememişti.

SDG ve Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nın yıl sonuna kadar hayata geçmesi için anlaşmaya varılmış ancak taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamamıştı.