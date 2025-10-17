50 Bin insanın katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebi ile yapılacak yürüyüş Diyarbakır'da 18 Ekim Cumartesi saat 17.00'da başlayacak. Cumhur İttifakının Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte geçtiğimiz günlerde Umut Hakkı tartışmasının gündeme gelmesinin ardından alınan yürüyüş kararı dikkatleri çekti.

AÇIKLAMA DEM PARTİ'DEN GELDİ

"Yürüyüşle ilgili resmi açıklama DEM Parti resmi X hesabından yapıldı. Yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir.

18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan’ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."

Teröristbaşı Öcalan 1999 yılında Kenya'da düzenlenen özel operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve yargılandığı mahkemede idam cezası almıştı. Cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi.