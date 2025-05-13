Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan ilk açıklama geldi.

Abdullah Öcalan, geçtiğimiz yıllar içinde öldürüldükleri terör örgütü PKK’nın 12. Kongresi’nde ilan edilen PKK kurucularından Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan için Ankara Tuzluçayır mahallesinde yapılan anmaya mesaj gönderdi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Avukatı Faik Özgür Erol’un okuduğu mesajında Öcalan, terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği, fesih ve silah bırakma kararının alındığı kongreye ilişkin değerlendirmede de bulundu.

Öcalan, Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümünde büyük bir üzüntü duyduğunu belirttiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

“Daha sonra yoldaşların anısına kapsamlı değerlendirmeler yapmak kaydıyla, şimdilik büyük bir saygıyla anma dileklerimi belirtiyorum. Ulusal varlık ve demokratik komünalite mücadelemizdeki yerleri daimidir. Yeni dönemin paradigmasına ve kurumsallaşmasına da temel esinleyici değerleri olarak rollerini sonsuza kadar oynayacaklardır. Daimi yol göstericiler olarak mücadelemizde yaşatacak ve yaşayacaklardır. Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.”