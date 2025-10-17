13 Ekim 2025’te Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Avukatlar, görüşmede teröristbaşı Öcalan’ın 'umut hakkı' için söylediklerini kamuoyuyla paylaştı.

"DEVLETİN BU BAGAJI KALDIRMASI LAZIM"

Açıklamada, teröristbaşı Öcalan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “umut hakkı” kararına atıfta bulunarak, bu ilkenin devlet tarafından hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Teröristbaşı Öcalan, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.