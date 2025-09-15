Terörist Abdullah Öcalan’ın 28 Temmuz’da Şırnak ilçesi Cizre ve Suriye’deki Deyrizor, Rakka ve Tabka bölgelerindeki Arap aşiretlerine mektup yazdığı ortaya çıktı. “Kürt ve Arap halklarının kardeşliğini ve ittifakını, tarihsel temeli nedeniyle destekliyorum” diyen Apo, şu ifadeleri kullandı:

İSLAMİYET ÖRNEĞİ

“Demokratik ulus sistemi temelinde Kürtlerle olan birliğiniz ve desteğiniz büyük anlam taşıyor. Bu birliktelikle, Arap ve Kürt halkları arasındaki ilişki ve ittifaka inanan yeni bir tarihi temel oluşturuyorsunuz. Tarihin derinliklerinde, Arap ve Kürt halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik her zaman ön planda olmuştur. İslam’ın doğuşu ve Hz. Muhammed’in önderliğinde yayılması sırasında bile bu dostluk, çoğu Kürt’ün kolayca Hanefi Müslüman olmasını sağlamıştır. Bunun temel nedeni, Kürtler ve Araplar arasındaki güçlü ilişkilerdir. İki halk arasındaki bu kardeşlik ilişkileri, İslam’dan sonra da yüzyıllar boyunca devam etmiş ve gelişmiştir.”

‘HERKES EŞİT OLMALI’

Apo, sözlerinin devamında destek istedi: “Tüm insanlar eşit, özgür olmalı, birlikte yaşamalı ve kendi kendilerini yönetmelidir. Kürtler ve Araplar birlikte yaşamalıdır. Bu aynı zamanda QSD’ye (Suriye Demokratik Güçleri) desteğinize de bağlıdır. Demokratik, güvenli, birleşik ve adil bir Suriye’nin inşasında önemli ve tarihi bir rol oynayabilirsiniz. Arapların, Kürtlerin, Süryani-Asurilerin ve bu kutsal topraklarda yaşayan herkesin birlikte çalışması önemlidir.”

Mehmet Uçum’dan ‘PKK’ya ayrıcalık’ çıkışı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, çözüm süreciyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Uçum, PKK’nın silah bırakma sürecinde, “Yeni bir düzenleme olması gerek. Buna, teknik adı farklı konsa da geçiş süreci kanunu diyebiliriz. Tek, geçici ve özel bir kanun yapılabilir” dedi. Aynı konuyla ilgili Apo’nun mayıs ayında “Komisyona ‘PKK’nın feshi, silahsızlanmasına dair kanun taslağı’ önereceğim” dediği ortaya çıktı. Öte yandan Apo’nun fesih açıklamasında yanında olan Zeki Bayhan, İmralı’dan İzmir’e nakledildi. Veysi Aktaş ise daha önce tahliye edilmişti.