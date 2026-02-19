TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinleme aşamasının ardından hazırladığı raporu tamamlayarak kabul etti. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ışık tutması beklenen raporun açıklanmasının ardından DEM Parti cephesinde “umut hakkı” konusu gündeme taşındı.

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İlke TV’de yayımlanan programda bu başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'CEZAEVİNDEN ÇIKIP CUMHURBAŞKANI OLDU'

Beştaş, açıklamasında “tarihsel bir adaletsizlikten” söz ederek, çözüm ve demokratikleşme sürecine vurgu yaptı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı Mandela’ya benzeten Beştaş, Mandela’nın da uzun yıllar cezaevinde kaldıktan sonra ülkesinde cumhurbaşkanı olduğunu ve Nobel Barış Ödülü aldığını hatırlattı.

Program sırasında yapılan benzetme stüdyoda da şaşkınlık yarattı. Sunucu Dilek Odabaş’ın tepkisi sosyal medyada gündem olurken, Beştaş’ın sözleri farklı kesimlerden eleştiri ve yorum aldı.

İşte DEM Partili Beştaş'ın konuyla ilgili açıklaması:

Silah bıraktıran, çözüme götüren, demokratikleşmeyi savunan ve sadece kendisinin muktedir olduğu bir işte nasıl tutsak olabilir. Bu meselenin yürütülmesi gerekiyor. Bu bir anda olup bitecek bir mesele değil. Tarihsel bir haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyoruz. Mandela en çok benzer konumda olan liderlerden biri. O da sonra cumhurbaşkanı oldu. Özgürlüğüne kavuştu ve Nobel Barış Ödülü aldı.