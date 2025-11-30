Meclis'teki 'Terörsüz Türkiye' komisyonu adına teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit geçtiğimiz hafta İmralı Adası'na gitmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Koçyiğit, Öcalan'ın süreci 'tarihi' olarak niteleyip, 27 Şubat çağrısının devlet katında da bir mutabakata dayandığını söyledi.

Koçyiğit, Öcalan'ın 'Bu sefer mutlaka başarmak gerektiğini, aksi halde darbe mekaniğinin devreye girebileceğini' dile getirdiğini belirtti.

'SÜREÇ BAŞARILI OLMAZSA BAHÇELİ'YE DARBE YAPILACAK'

DEM Partili Koçyiğit'in açıklamalarının ardından bir Öcalan çıkışı da AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

AKP'li Tayyar, Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etti.

Tv100'de konuşan Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu (Öcalan) Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.(Öcalan) Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.