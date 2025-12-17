TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yasal düzenleme önerileri sunmak için rapor yazma aşamasına geldi.

İSİMLERİ ELEBAŞI SEÇECEK

Partilerin raporlarını bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenirken gözler süreçte atılacak yeni adımlara çevrildi. Oda Tv’de yer alan habere göre elebaşı Öcalan için İmralı Adası’nda hazırlanan yeni konutun bitmek üzere olduğu öğrenildi. Sürecin önündeki soru işaretlerinden biri de PKK’ların nasıl yargılanacağı ve entegrasyonları oldu.

Özellikle ana kadroda yer alan 200’den fazla teröristin üçüncü ülke formülü yerine Türkiye’ye dönmek istemeleri İmralı Adası ihtimalini ortaya çıkardı. Bu isimlerin önce 3 yıl süreyle burada kalmasının planlandığı ve burada entegrasyonların sağlanacağı söyleniyor. Öcalan’a bu isimlerin iletildiği ve yanına kimi istersin diye sorulduğu da aktarılan bilgiler arasında.