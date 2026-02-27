DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat mesajının yıl dönümünde yaptığı yeni paylaşım için seçtiği mekan, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mesajın içeriği kadar, okunduğu mekanın konumu ve taşıdığı anlamlar da dikkat çekti.

Sahnenin Öcalan gibi İmralı'da tutuklu kalan Yılmaz Güney'in adını taşıması ve sahnenin, terörle mücadele eden şehitlerin adlarını taşıyan sokaklarla çevrili olması, bu tercihin "sıradan bir tesadüfün çok ötesinde" olduğu yorumlarını güçlendirdi.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de şu bilgiyi aktardı:

"İmralı’da yatanlardan biri Yılmaz Güney’di. Yılmaz Güney’i de bir dönem oraya koydular. Domates falan yetiştirdi."