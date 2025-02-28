DEM Parti İmralı heyeti, İmralı’ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe olarak kamuoyuyla paylaştı.
Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.
Heyet, dün sabah saatlerinde İmralı Adası’nda Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İstanbul’da bir otelde basın toplantısı düzenledi...
Öte yandan, açıklama öncesinde İmralı’daki görüşmeye ait bir fotoğraf paylaşıldı...
Karede, Öcalan ve İmralı Heyeti’nin yanı sıra, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.
HAMİLİ YILDIRIM
Hamili Yıldırım, 2004 yılında PKK’nın Hatay ve Akdeniz Bölge sorumlusu olarak yakalandı. Yıldırım, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm edildi.
VEYSİ AKTAŞ
Veysi Aktaş, 2015 yılından beri terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte İmralı’da tutuluyor...
ÖMER HAYRİ KONAR
Ömer Hayri Konar, ise 23 yıldır tutuklu...