Terör örgütü PKK’nın fesih kararının birinci yıl dönümünde elebaşı Abdullah Öcalan’dan yeni açıklamalar geldi. Öcalan, yeni bir siyaset dönemine geçildiğini belirterek “Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır” diyerek vatandaşlık tanımının değiştirilmesini istedi. İşte Öcalan’ın yeni mesajları:

MİLLETE AİDİYETLE VATANDAŞLIK OLMAZ

Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır. Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz. Din ve dil empoze edilemediği gibi milliyet de edilmemelidir. Demokratik sınırlarda ve devletin bütünlüğünü esas alan bir anayasal vatandaşlık ilişkisi dinsel, ideolojik, kimliksel ve milliyet varlığını özgürce ifade etme ve örgütlenme hakkını kapsar. Dönemin dili buyurgan ve otoriter bir dil olamaz.

YENİ SİYASET DÖNEMİ!

Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

BARIŞ YASALARI

Demokratik entegrasyon en az Cumhuriyetin başlangıcı kadar önemlidir. Onun kadar anlam, gelecek ve güç itibariyle varlık ve zenginlik ihtiva eden bir çağrıdır. Demokratik entegrasyona geçiş, barış yasalarını gerekli kılar. Günümüzde yaşanan birçok sorunun ve krizin sebebi demokratik bir hukukun yokluğudur.

ERDOĞAN-BAHÇELİ-ÖZEL

Geçtiğimiz bir yıl içinde Sayın Erdoğan’ın iradesi, Sayın Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Özel’in katkısı ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil birey ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum. Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz. Sorunun tarihselliğini, ciddiyetini ve üretebileceği riskleri görmek yerine kısa vadeli dar siyasi çıkarlara göre hareket etek hepimizi zayıflatır.

CUMHURİYETLE ZİHNEN BARIŞMA

Geride bıraktığımız süreç, şiddet ve ayrışma siyasetinden demokratik siyaset ve entegrasyona geçişi sağlayacak müzakere yeteneğini ve gücümüzü kanıtlamıştır. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda cumhuriyetle zihnen barışmanın da ilanıydı.

TARTIŞILAN 66’INCI MADDE

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.

Öcalan’ın İmralı’daki cezaevi arkadaşlarından olan ve 2025’te tahliye edilen Veysi Aktaş da toplantıda yer aldı. Veysi Aktaş, İBB davasında CHP’li belediye başkanlarını tutuklatan itirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın da amcasının oğlu. Veysi Aktaş 1994’teki market yakılması ve kurşunlanması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum olmuştu. Öcalan’ın silah bırakma açıklamasında da yanındaki hükümlülerdendi.