16 yıllık başkan Bekir Sargın’ın padişah kıyafetleriyle verdiği pozlar tartışma yarattı. Sargın, 16 yıldır sürdürdüğü görevine bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

Sargın’ın karşısında Hüsamettin Soylu da aday olarak yarışacak. Seçimler 11 Ocak’ta. Özgür Kocaeli’nin haberine göre Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokak’ta yeni bir oda binası satın alındı.

Binanın içi baştan sona yenilenirken, en çok dikkat çeken bölüm başkan Sargın’ın odası oldu. İddiaya göre makam odasının kapısı dışarıdan kolu bulunmayacak şekilde tasarlandı.