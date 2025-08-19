Küçük odaları daha geniş ve ferah gösteren bazı dekorasyon hileleri bulunuyor. Bunun için büyük tadilatlara ya da masraflara da gerek kalmıyor.

Derinlik hisseti yaratmak için özellikle büyük ve çevresiz aynalar odanın sınırlarını olduğundan daha geniş ve ferah gösterir. Yapay ve doğal ışıklar da odaya ekstra aydınlık katar.

Dekoratif etkilerle odanızı geniş gösterebilirsiniz. Bunun için modern ya da klasik çerçevelerle seçilen aynalar hem genişlik etkisi yaratır hem şıklık sağlar.

AYNALARLA EVİNİZİ OLDUĞUNDAN GENİŞ GÖSTERİN

Yatak odanıza uzun boy bir ayna yerleştirin. Pencerenizin karşı duvarına da deniş bir ayna koyarak ferahlık etkisi yarabilirsiniz. Dar ve karanlık koridorlarınız varsa uzun aynalarla olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz.

Duvarlarda yapılan değişiklikler de evinizi geniş gösterebilir. Bunun için açık renk duvar boyası tercih edebilirsiniz. Minimal eşyalar ve perdeleri tavana yakın asarak yükseklik ve genişliğini ayarlayabilirsiniz.