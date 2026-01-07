Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak zorunlu trafik sigortası primlerini duyurdu. Yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemeyle birlikte özellikle ticari araçlar ve otobüslerde sigorta bedelleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.

OTOBÜSLERDE PRİM 300 BİN TL SINIRINA DAYANDI

SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan, 31 koltuk ve üzeri bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 292 bin 890 liraya yükseldi.

Aynı kategoride sekizinci basamaktaki otobüsler için prim tutarı ise 48 bin 815 lira olarak belirlendi. Bu rakamlarla birlikte otobüsler, zorunlu trafik sigortasında en yüksek prim ödeyen araç grubu oldu.

TAKSİ VE OTOMOBİLLERDE DE ARTIŞ VAR

Ticari taksilerde de sigorta primleri yükseldi. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki bir taksinin sigorta primi 122 bin 198 liraya çıkarken, sekizinci basamaktaki bir taksi için bu tutar 20 bin 366 lira oldu.

Otomobillerde ise risk durumuna göre primler değişiklik gösterdi. İstanbul’da dördüncü basamaktan sigorta yaptıran bir otomobil sahibinin 15 bin 160 lira ödemeden trafiğe çıkması mümkün değil. En riskli sürücüler için primler 45 bin lirayı aşarken, en düşük risk grubunda bu rakam 7 bin 580 lirada kaldı.

SİGORTASIZ ARAÇLARA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar için 2026 yılı itibarıyla 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor. Bunun yanı sıra eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Yetkililer, hem can hem de mal güvenliği açısından zorunlu trafik sigortasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

2026 yılıyla birlikte zorunlu trafik sigortası primleri özellikle ticari araçlar ve otobüslerde rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, yüksek primlerin sürücülerin risk basamaklarına göre şekillendiğine dikkat çekerken, sigortasız trafiğe çıkmanın ciddi yaptırımlar doğuracağı uyarısında bulunuyor.