Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçilere yönelik destek ödemesinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu. Yumaklı, üreticilerin hesaplarına 110,5 milyon lira tutarında tarımsal destek aktarılacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, "Toprağın ve emeğin kıymetini bilerek üreticileri desteklemeye devam ediyoruz. 110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan detaylara göre, desteklerin dağılımı şu şekilde gerçekleşecek: Kırsal kalkınma yatırımlarına 108 milyon 987 bin 299 lira, bitkisel üretime 746 bin 330 lira ve planlı üretime ise 742 bin 810 lira aktarılacak.