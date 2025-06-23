ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/52
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazın Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 17/06/2025
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada no
|Parsel no
|Malikler
|Mülkiyet
m2
|İrtifak
m2
|01
|2025/52
|İzmir
|Ödemiş
|İlk Kurşun
|0
|254
|SEFER
MUSA HATİCE EŞİ
İSMAİL
CEMİLE
MÜZEYYEN AKIN
NESİBE DEMİR (ÖLÜ)
KAMİLE ERSÖZ(ÖLÜ)
HÜSEYİN AKIN(ÖLÜ)
|-
|231.86
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