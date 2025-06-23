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ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C.
ÖDEMİŞ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/52

KAMULAŞTIRMA İLANI 

Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numarası yazılı dosya ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazın Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 17/06/2025

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel no Malikler Mülkiyet
m2		 İrtifak
m2
01 2025/52 İzmir Ödemiş İlk Kurşun 0 254 SEFER
MUSA HATİCE EŞİ
İSMAİL
CEMİLE
MÜZEYYEN AKIN
NESİBE DEMİR (ÖLÜ)
KAMİLE ERSÖZ(ÖLÜ)
HÜSEYİN AKIN(ÖLÜ)		 - 231.86

#ilangovtr Basın no ILN02246488