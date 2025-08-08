Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), TEZ-KOOP-İŞ Sendikası'na bağlı işçiler, Kamu Çerçeve Protokolü’ne rağmen taleplerinin karşılanmadığını belirterek grev kararı aldı. Grevin ikinci gününde üniversite öğrencileri, rektörlük önüne kurulan grev çadırını ziyaret ederek işçilere desteklerini açıkladı.

Kampüste "Genel grev, genel direniş", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" ve "İşçi-Gençlik el ele, mücadeleye" sloganları yankılanırken, öğrenciler adına yapılan basın açıklamasında, "ODTÜ öğrencisi greve çıkan TEZ-KOOP-İŞ emekçilerinin yanında" yazılı pankart açıldı.

Öğrenciler adına konuşan Doğa Tamer Koç, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek, “Resmi enflasyonun bile altında kalan bu zam, işçiye açlık sınırının dahi altında yaşam dayatıyor. Ancak ODTÜ işçileri, 'Eylemse eylem, grevse grev' diyerek buna boyun eğmeyeceklerini ilan etti" dedi.

Açıklamada, ODTÜ işçilerinin karşı karşıya kaldığı koşulların sadece çalışanları değil, öğrencileri de doğrudan etkilediği vurgulandı. "Yemekhanelerde, kütüphanelerde, yurtlarda ve dersliklerde emek veren işçilerin hakları, üniversite yaşamının sürdürülebilirliği için de hayati önemde" diyen öğrenciler, tüm üniversite bileşenlerini grevle dayanışmaya çağırdı.

Öğrenciler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyguladığı ekonomi politikaları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Orta Vadeli Programı’nı eleştirerek, kamuda tasarruf adı altında emekçiye düşük ücret dayatıldığını savundu.

Grevdeki işçilerin mücadelesini “iktidarın en büyük korkusu” olarak niteleyen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Erdoğan, en çok grev yasaklayan iktidar olarak tarihe geçiyor. Ancak baskılar bu mücadeleyi durduramıyor. Grevler sürüyor, emekçiler insanca yaşam için mücadeleyi büyütüyor.”

ODTÜ öğrencileri, grevin sadece işçilerin değil, üniversitenin geleceği için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu mücadele sadece insanca yaşamak isteyen işçilerin değil, bu üniversitenin bir parçası olan hepimizin mücadelesidir" açıklamasında bulundu.