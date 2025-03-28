ODTÜ öğrencileri dün Rektörlük önünde yaptıkları basın açıklaması sonrasında bir forum düzenledi ve belgesel gösterimi yaptı.

Belgesel gösterimi sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez öğrencileri ziyaret etti.

Milletvekillerinin kampüsten ayrılmasının ardından boykot etkinlikleri kapsamında Fizik Bölümü binası önündeki çimlere kurulan çadırlardaki öğrencilere polis müdahale etti.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol müdahalenin yaşandığı noktaya giderek öğrencilere destek oldu.

Öğrencilerin kişisel eşyalarının dahi polis ekipleri tarafından toplanarak götürüldüğünü belirten Yaman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Bir baskın haberiyle buraya geldik. Öğrenciler oturarak şarkılar türküler söyleyerek sürdürdükleri eylemin saat 02.00'de polis baskınıyla sonuçlandığını bize bildirdiler. Polisin buraya adeta şafak operasyonu gibi girmesi, bu kadar öğrencinin olduğu yerde bir korku ikliminin yaratılmasına itirazımız var.

-Bu kadar barışçıl bir eyleme rağmen bu kadar arkadaşın alınıp götürüldüğü, çadırların yerle bir edildiği, bu yere geri dönüldüğünde kişisel eşyalarını, bilgisayarlarını, çantalarını, cüzdanlarını bulamadıklarını onların da toparlanıp götürüldüğünü ifade ediyorlar. ODTÜ direnişin sembolüdür. Öğrencilerin anayasal haklarını kullanmasını destekliyoruz. Polisin kimin talimatıyla buraya girdiğini bilmiyoruz.

-Kampüsün sorumluluğunun ait olduğu Rektörün konuya bir an önce el atması gerektiğini polisin buraya nasıl girdiğini bize açıklaması gerektiğini savunuyoruz. Her gün toplu toplu emniyete gelen arkadaşlarımızı takip ediyoruz ama bu böyle sürmez. Bir şekilde bu operasyonların son bulması gerekiyor.

Dokuz öğrencinin gözaltına alındığını belirten Erkol, "Bize ulaşan bilgiye göre üniversite yönetiminin davetiyle polislerin içeri girmesi söz konusu. Öğrenciler ne üniversite yönetiminden ne de olay yerine gelen polislerden uyarı almadıklarını söylüyorlar. Akademik teamüllere de aykırı hiçbir uyarı yapmadan polisi çağırmak. Dağcılık Kulübünün 50. yılı dolayısıyla asılan bir pankart bahane ediliyor. Umuyorum bu durum yarın aydınlanır ve gözaltına alınan dokuz genç herhangi bir soruşturmaya mahal kalmadan okullarına dönerler. Konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.