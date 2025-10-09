Haliç Kongre Merkezi bu yıl 27’nci Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı.

Gecede ödüller sahiplerini bulurken, tören akıllara durgunluk veren bir hatayla gündeme geldi. 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılar anılırken, dev ekranda ünlü oyuncu Alper Atak’ın ismi ve fotoğrafı da yer aldı.

SAHNEDE ÖZÜR DİLEDİ

“Yitirdiklerimiz” bölümünde anılan Atak’ın arkadaşları, oyuncunun ailesine başsağlığı mesajları göndermeye başladı.

Ancak kısa süre sonra Atak, sosyal medya hesabından yaşadığını duyurarak yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Yaşanan hatanın ardından sanat koordinatörü Murat Ovalı sahneye çıkarak özür diledi.

"SAĞLIĞIM YERİNDEDİR, YAŞIYORUM"

Yaptığı paylaşımda söz konusu yanlışlık nedeniyle şikayetçi olacağını duyuran Atak, "27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde, ‘Yitirdiklerimiz' bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir, yaşıyorum. Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.