Korhan Abay uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Yer aldığı tiyatro oyunları ve sunuculuğunu üstlendiği programlarla hatırlanan duayen isim son haliyle gündeme geldi.

Korhan Abay önceki gün Nişantaşı'nda otobüs beklerken SnobMagazin kameralarına takıldı.

Abay, "Yolculuk Gayrettepe'ye... Günlerim iyi geçiyor. Emekli olmadım, kendi yarattığımız yarışmaları yapıyoruz. Baya yoğun çalışıyoruz. Köpeklerim var onlarla ilgileniyorum" dedi.

Ünlü sunucu "Bir dönemin efsanesisiniz. Herkes tanıyor sizi" sözlerine, "Eskiden tanıyordu, şimdi o kadar tanımıyorlar. Onun için rahat rahat geziyorum" ifadelerini kullandı.

Şimdiki sunucular için de "Çok fazla seyredemiyorum televizyon" açıklamasını yaptı.