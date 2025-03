Dequenne, Ekim 2023’te böbreküstü bezi kanseri (adrenokortikal karsinom) teşhisi konduğunu açıklamıştı. Hastalığına rağmen oyunculuk kariyerine devam eden Dequenne, Fransız sinemasının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak anılıyordu.

Oyunculuk kariyerine Dardenne kardeşlerin yönettiği Rosetta filmiyle adım atan Dequenne, bu yapımdaki performansıyla 1999 Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Henüz 17 yaşındayken bu başarıya ulaşan oyuncu, aynı zamanda Altın Palmiye kazanan filmin başrolündeydi.

Dequenne, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak Fransızca filmlerde rol aldı. 2009 yapımı The Girl on the Train ve 2012 yapımı Our Children gibi filmlerle de uluslararası başarı yakaladı ve birçok ödül kazandı.

Euronews'te yer alan habere göre; son olarak 2024 Cannes Film Festivali’ne katılan oyuncu, Rosetta ile kazandığı zaferin 25. yılını kutladı. Aynı zamanda son projesi olan İngilizce film Surviveın tanıtımını yaptı.

Bu film, sağlığı nedeniyle mesleğine ara vermeden önce rol aldığı son yapım oldu.

Emilie Dequenne’in zamansız kaybı, sinema dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Oyuncunun mirası, etkileyici performansları ve sinema tarihine kazandırdığı güçlü karakterlerle yaşamaya devam edecek.