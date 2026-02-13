Enerji fiyatlarındaki küresel artış, kış aylarında ısınma faturasını düşürmek isteyen vatandaşları yaratıcı ama bir o kadar da tartışmalı yöntemlere sevk ediyor. Polonya’da gerçekleştirilen ve sosyal medyada viral olan bir deney, endüstriyel gıdaların sadece mideyi değil, evleri de ısıtabileceğini gösterdi.

133 DONUTLA 5 SAAT KESİNTİSİZ ISI

Polonyalı bir YouTuber, teorik hesaplamalarını gerçeğe dönüştürmek için yerel bir market zinciri olan Lidl’dan aldığı 133 adet donutu döküm sobasına doldurdu. Yaklaşık 10 kilograma tekabül eden bu şekerli çöreklerin, ısıl değer bakımından kuru odunla yarıştığı ortaya çıktı.

Deneyin teknik detayları ise oldukça çarpıcı: Sobadaki sıcaklık 230 °C’ye ulaştığında donutlardaki yağlar kaynamaya ve kendiliğinden tutuşmaya başladı. Tek seferlik bu "yakıt dolumu" ile oda sıcaklığı 14 °C’den 22 °C’ye yükseldi. Donutlar yaklaşık 5 saat boyunca yanmaya devam ederek sobanın yüzey sıcaklığını 343 °C’ye kadar çıkardı.

ODUNA GÖRE %37 DAHA UCUZ

Araştırmacı, deneyin maliyet analizini de paylaştı. Yapılan hesaplamalara göre 10 kg donutun maliyeti yaklaşık 2,85 euro iken, aynı miktardaki yakacak odunun fiyatı 4,51 euro civarında. Bu durum, endüstriyel bir gıdanın ısınma amaçlı kullanımda oduna göre %37 daha hesaplı olduğunu ortaya koyuyor.

Donutların içerdiği yüksek yağ ve şeker miktarı, onlara yaklaşık 18,5 MJ/kg değerinde bir enerji potansiyeli kazandırıyor. Bu rakam, preslenmiş odun briketlerinin sağladığı enerjiye neredeyse eş değer.

GÜVENLİK UYARILARI DA BERABERİNDE GELDİ

Deney her ne kadar başarılı olsa da uzmanlar bu yöntemin ciddi riskler barındırdığı konusunda uyardı. Yağın yanmasıyla oluşan harlı alevlerin soba bacalarında aşırı kurumlanmaya ve yangın riskine yol açabileceği belirtildi.

Öte yandan, projenin sosyal boyutu büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Birçok kullanıcı, gıda israfına dikkat çekerek, temel besin maddelerinin sobada yakılmasının "enerji krizinin trajik bir sembolü" olduğunu vurguladı. Sosyal medya yorumlarında, "Bir donutun odundan daha ucuz olması, ekonomik sistemin geldiği noktayı özetliyor" ifadeleri öne çıktı.