Rapora göre, Fransa gibi gelişmiş bir ekonomide bile işlerin %27'si, yani 4 milyondan fazlası, 2030 yılına kadar otomasyon riskiyle karşı karşıya.

Tıpkı tarımda makineleşme ve sanayide robotlaşmanın geçmişte yarattığı yapısal dönüşümler gibi, yapay zekâ da günümüz iş dünyasında yeni ve devasa bir altüst oluşa yol açıyor. Ancak bu yeni devrimin farkı, daha önce güvenli kabul edilen hizmet sektörü ve "beyaz yaka" olarak tabir edilen ofis işlerini de doğrudan hedef almasıdır.

OECD'nin analizine göre yapay zekâ artık uzak bir tehdit değil, iş güvencesini, aranan becerileri ve kariyer yollarını şimdiden dönüştüren bir gerçeklik. Özellikle tekrara dayalı ve standartlaştırılmış görevlerin hakim olduğu meslekler, otomasyon karşısında en savunmasız olanlar.

Yapay zekâ tehdidi altındaki 10 meslek

Çalışanların bu dönüşüme hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla özgeçmiş ve kariyer uzmanı Zety tarafından yayınlanan "Yapay Zeka Riskiyle Karşı Karşıya Olan İşler" başlıklı rapor, otomasyon tehdidi en yüksek olan 10 mesleği şöyle sıralıyor:

Veri Girişi Operatörleri: Tekrara dayalı veri işleme görevleri, YZ tarafından en kolay otomatikleştirilebilen işlerin başında geliyor.

Kasiyerler: Otomatik ödeme sistemleri ve self-servis kasalar, kasiyer ihtiyacını hızla azaltıyor.

İdari Çalışanlar ve Sekreterler: Randevu planlama, e-posta yönetimi ve raporlama gibi görevler, YZ asistanları tarafından verimli bir şekilde yapılıyor.

Banka Veznedarları: Mobil bankacılık ve ATM'lerin yaygınlaşması, veznedarların geleneksel rolünü tehdit ediyor.

Muhasebeciler ve Asistanları: Finansal veri takibi, faturalandırma ve raporlama gibi işlemler, muhasebe yazılımları tarafından hatasız bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Telefon Danışmanları ve Santral Operatörleri: Yapay zekâ tabanlı sohbet robotları (chatbot) ve sesli yanıt sistemleri, müşteri hizmetlerinde giderek daha fazla kullanılıyor.

Montaj Hattı İşçileri: Sanayideki robotlaşma, montaj ve üretim hatlarındaki insan gücü ihtiyacını azaltmaya devam ediyor.

Sürücüler ve Teslimat Şoförleri: Otonom araç teknolojisindeki gelişmeler, uzun vadede bu meslek için en büyük risklerden birini oluşturuyor.

Editörler ve Çevirmenler: Üretken yapay zekâ, metin oluşturma, düzenleme ve çeviri gibi alanlarda şaşırtıcı bir yetkinliğe ulaştı.

Grafik Tasarımcıları: Yapay zekâ, basit komutlarla logo, afiş ve diğer görsel materyalleri saniyeler içinde üretebiliyor.

Uzmanlar, bu raporların bir felaket senaryosu değil, bir uyum çağrısı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Modern toplumların önündeki en büyük sınav, bu kaçınılmaz dönüşümü doğru yöneterek çalışanların yeni beceriler kazanmasını sağlamak ve insan ile yapay zekânın birlikte çalışacağı yeni iş alanları yaratmak olacak.