2025'in ilk yarısında İstanbul ofis piyasasında toplam kiralama işlemi 103 bin 367 metrekareye ulaştı. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik bir düşüşe denk geliyor.

BO Ş LUK ORANI Y Ü KSELD İ

Arz, 7,18 milyon metrekare seviyesinde kalırken, boşluk oranı ise yüzde 9,9 sınırlı arttı.

Gerçekleşen işlemlerin yüzde 81’i metrekare, yüzde 62’si adet bazında yeni kiralamalardan meydana geldi. Fakat yeni kiralama işlemleri metrekare bazında 2024'e oranla yüzde 23 azalış gösterdi.

Görülen bu azalma kiracıların yüksek kira seviyelerden dolayı yeni alanlara geçmek yerine mevcut sözleşmelerini yenilemeye yöneliyor.

KONUT F İYATLARINDA Y ÜKSEL İŞ TRENDİ S ÜRÜYOR

Konut fiyatları ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 32,7 arttı. Reel fiyatlarda ise haziran itibarıyla yüzde 1,7 düşüş görüldü. İstanbul’da yüzde 1,8, İzmir’de yüzde 2,4 gerileme görülürken Ankara’da yüzde 5,3’lük artış dikkat çekti.

Türkiye genelinde konut birim fiyatı 39.738 TL/m² seviyesine yükseldi. Bu rakam İstanbul’da 63.279 lira, İzmir’de 43.963 lira, Ankara’da ise 35.674 lira oldu. Yeni konutlarda fiyat artışı yavaşladı ve yıllık artış oranı yüzde 32,3’e düştü.