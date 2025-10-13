Hindistan'ın Güney Delhi Madangir semtinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki ilaç firması çalışanı Dinesh’in, uyuduğu sırada eşi tarafından üzerine kaynar yağ döküldü ve yanıklarının üzerine kırmızı biber tozu serpildi. Olay sırasında çiftin 8 yaşındaki kızının da evde olduğu bildirildi.

Polis ve mağdurun ifadesine göre Dinesh, gecenin erken saatlerinde göğsü, yüzü ve kollarında ani yanma hissiyle uyandı. Kadının ayakta durduğunu ve vücuduna kaynar yağ döktüğünü gördüğünü anlatan mağdur koca Dinesh, çığlık atması halinde eşinin “daha fazla yağ dökeceği” tehdidinde bulunduğunu söyledi.

KOMŞULAR MÜDAHALE ETTİ

Olayın yaşanmasının ardından komşular olay yerine gelerek müdahale etti. Görgü tanıklarından ev sahibinin kızı, kapının içeriden kilitli olduğunu, kapı açıldığında Dinesh’in acı içinde kıvrandığını ve şüphelinin ev içinde saklandığını söyledi.

Hindistan basınında yer alan iddiaya göre şüpheli kadın, eşiyle dışarı çıkıp onu hastaneye götüreceğini söyleyerek oradan ayrılmaya çalıştı. Ancak şüphe üzerine ev sahibi, Dinesh’i alıp yakındaki bir hastaneye götürdü. İlk müdahalenin ardından Dinesh, göğsü, yüzü ve kollarındaki ciddi yanıklar nedeniyle ileri tedavi için başka hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, mağdurun şikayeti üzerine Ambedkar Nagar Karakolu’nda soruşturma başlattı ve şüpheli hakkında ağır yaralama ve yakma yoluyla zarar verme iddialarını içeren suçlamalar kayda geçirildi. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığını bildirdi.

Dinesh, polise verdiği ifadede çiftin sekiz yıllık evli olduğunu, ilişkilerinin son yıllarda bozulduğunu ve iki yıl önce karısının kendisini kadın derneklerine şikâyet ettiğini ve o davanın uzlaşmayla sonuçlandığını aktardı.

KADIN BULUNAMADI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis kocasına kızgın yağ ile saldıran kadını arıyor.