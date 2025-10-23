2016 yılında hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ın, boğazına patates kaçması sonucu aort damarının yırtıldığı iddia edilmişti. Ancak sanatçının oğlu Gurur Aydoğan, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını belirterek annesinin aslında yüksek tansiyona bağlı damar genişlemesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

"ANNEM BUNU BİLMİYORDU"

Seda Sayan’ın sunduğu Her Şey Masada programına konuk olan Gurur Aydoğan, annesinin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında zamanla genişleme olur. Bu belli bir seviyeyi geçtiğinde tehlike başlar. Annem kontrole gitmediği için bu durumu bilmiyordu. Aslında o gün değil, belki bir yıl sonra uyurken de olabilirdi.”

"MUHTEMELEN CİDDİYE ALMAMIŞTIR"

Aydoğan, doktorların kendisine bu durumu anlattığını belirterek, “Yemek yerken öksürmesi belki sadece bir vesile oldu. Eğer doktorlar bu durumu anneme söylemişse de muhtemelen çok ciddiye almamıştır,” dedi.

Oya Aydoğan, 15 Mayıs 2016’da, 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Geçirdiği rahatsızlığın ardından 12 saat süren bir ameliyat geçiren sanatçı, yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetmiş; ölüm haberi sanat dünyasında derin üzüntüye neden olmuştu.