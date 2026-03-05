1 Mart 2024'te lüks otomobili ile Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'ye çarpan ve ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok'un girişimleriyle yurt dışına kaçmıştı.

Anne ve oğul önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçarken, Türkiye'de infial yaratan durumun ardından iki isim ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'ye iade süreci devam eden ikilinin ardından, baba Bülent Cihantimur hakkında da soruşturma başlatılmış ve Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un yurt dışına kaçırılmasında yardımı olduğu iddiası nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

15,8 MİLYON TL DOLANDIRILDI



Emrullah Erdinç'in haberine göre, Cihantimur, bazı avukatlarının hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırabilecekleri vaadiyle kendisini 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu..



Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin kamu görevlileriyle “hatrı sayılır ilişkileri” olduğunu söyleyerek yurt dışına çıkış yasağını kaldırabileceklerini iddia ettiklerini ve bu şekilde para aldıklarını öne sürdü.



