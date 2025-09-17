Samsun’un Bafra ilçesinde 12 Eylül’de meydana gelen kazada, doktor Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Kazada doktorun eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen hayatını kaybetti. Serdar Kıyak ise yaralı olarak kurtuldu.

Soruşturma kapsamında, kazadan kısa süre önce Gülşah Karaman Kıyak’ın cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Olay sonrası gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yetkililer, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.