Lübnan’da bir sosyal medya yayıncısının canlı yayın sırasında babasının saldırısına uğradığı görüntüler gündem oldu.
Odasında kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak takipçileriyle buluşan genç, o sırada içeri giren babasının sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Oğlunu bu şekilde gören baba, yayının sürdüğünü dikkate almadan onu darbetti.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde, babanın oğluna tekme ve tokatlarla vurduğu, yaşanan arbede sırasında canlı yayının kesildiği görüldü.
Olay, bölgede geleneksel aile yapısı ile dijital platformlarda bireysel ifade biçimleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.