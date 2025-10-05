Oğlunun ölümü sonrası açıklama yapan ünlü isim 'Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim' diyerek şu açıklamaları yapmıştı:

"Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz."

Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Son yıllarda hem sahne hem ekrandan uzak olan Altınmeşe'nin son hali, sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı. O fotoğrafa yorum yağdı.

Hayranları, İzzet Altınmeşe'nin değişimine şaşırarak "Adam çökmüş", "Yazık yaşlanmış", "Sağlıklı görünüyor iyi olsun da", 'Sokakta görsem tanıyamazdım' yorumlarında bulundu.