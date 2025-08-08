Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Haziran 2025’te Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana gelen cinayetle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

29 yaşındaki Eyyüp T., silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından ağabey İbrahim Halil T., cinayeti işlediğini söyleyerek jandarmaya tabancayla teslim oldu. Ancak jandarma, baba Muhsin T.’nin hastaneye gitmek yerine ablasının evine yönelmesi üzerine şüphelenerek soruşturmayı derinleştirdi.

Savcılık talimatıyla aile bireylerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. 2 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda, baba Muhsin T., amca Rasim T. ve aileden diğer 9 kişi gözaltına alındı.

'BABAN YAŞLI, SEN ÜSTLEN'

Soruşturma kapsamında jandarmaya başvuran bir gizli tanık, olayın perde arkasını anlattı. Tanığa göre, cinayetten bir gün önce Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Olay günü saat 14.00 civarında silah sesleri duyduğunu belirten tanık, Eyyüp T.’yi evin bahçesinde kanlar içinde gördüğünü ifade etti.

Gizli tanık, şu çarpıcı iddialarda bulundu:

-Yakınları, Eyyüp’ü hastaneye yetiştirmek için arabaya bindirdi. Bu sırada amca Rasim T., ağabey İbrahim Halil T.’ye, “Baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın” dedi.

-Rasim T., olay yerindeki mermi kovanlarını toplattı ve İbrahim Halil’in elinde barut izi çıkması için ona ateş ettirdi.

-Baba Muhsin T.’ye, “Ellerini çamaşır suyuyla yıka ve üstünü değiştir” talimatı verilerek ilçe merkezindeki kardeşinin evine gönderildi.



-Muhsin T. burada banyo yaptı ve yeni kıyafetler istedi.

-İbrahim Halil, jandarma gelene kadar tabancayı elinde tutarak sürekli silaha dokundu, böylece parmak izi ve barut izi bırakması sağlandı.

Tanık, cinayeti Muhsin T.’nin işlediğini, ancak İbrahim Halil’in suçu üstlendiğini ve bu gerçeğin köyde bilindiğini iddia etti.

9 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gizli tanık, cinayette kullanılan tabancanın baba Muhsin T.’ye ait olduğunu öne sürdü. Rasim T.’nin, delilleri karartmak için kovanları toplattığı ve Muhsin T.’yi çamaşır suyuyla ellerini yıkamaya yönlendirdiği belirtildi. İbrahim Halil’in, jandarma olay yerine ulaşana kadar silahı elinde tutarak delilleri manipüle etmeye çalıştığı da tanık ifadesinde yer aldı.

Baba Muhsin T., ifadesinde olay yerinde olmadığını ve suçsuz olduğunu savundu. Amca Rasim T. de suçlamaları reddetti. Ancak adliyeye sevk edilen Muhsin T., “alt soydan akrabayı öldürmek” suçundan, Rasim T. ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklandı. Aileden gözaltına alınan diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında iddianame hazırlanarak şüphelilerin yargılanmasına başlanacak. Olay, aile içi tartışmaların trajik bir cinayete dönüşmesi ve delilleri karartma girişimleri nedeniyle kamuoyunda yankı uyandırdı.