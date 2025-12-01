Samsun’un Bafra ilçesinde 12 Eylül’de meydana gelen kazada Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçmuş, olayda eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ile oğlu Poyraz (1) hayatını kaybetmişti. Dr. Kıyak ise kazadan sağ kurtulmuştu.

Psikiyatri asistanı Kıyak, ifadesinde, eşinin ve çocuğunun uyuduğu sırada navigasyona baktığını ve kontrolü kaybettiğini belirtmişti. Savcılık soruşturmasında ise olay yerinde fren izine rastlanmadığı ve Kıyak’ın cüzdan ve cep telefonunun yanında bulunduğu tespit edilmişti.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İddialara göre, Gülşah Kıyak, yakın arkadaşlarına eşinin kendisine zarar verebileceğini ve tehdit edildiğini bildiren mesajlar göndermiş, ayrıca Dr. Kıyak’ın aynı hastanede görevli psikolog D.C. ile ilişkisi bulunduğu ve aile içinde tartışmalar yaşandığı soruşturma dosyasında yer almıştı.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTU

Dr. Kıyak, olay sonrası gözaltına alınarak 17 Eylül’de “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmış, cezaevinde daha önce intihar teşebbüsünde bulunmuş ve tedavisinin ardından Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Dün saat 19.30 sıralarında Kıyak, cezaevi koğuşunda çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına asarak intihar girişiminde bulundu. İnfaz koruma memurlarının müdahalesine rağmen Kıyak, cezaevi semt polikliniğine götürüldüğünde yaşamını yitirdi.