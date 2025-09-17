Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen ay şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen yatalak hasta kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Hafize Gönül G., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Evinde kalmak istemeyen kadın kentteki bir huzurevine yerleştirildi. Kaldığı huzurevinde 4 gün önce rahatsızlanan Hafize Gönül G., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.