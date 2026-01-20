Beckham ailesinde sular durulmuyor. Dailu Mail'in haberine göre; Victoria Beckham, oğlu Brooklyn ile yaşadığı şiddetli aile içi krizin ortasında, kendisini teselli etmek için 225 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon lira) değerinde yeni bir Ferrari satın aldı.

Lüks aracıyla Londra sokaklarında tek başına tur atan Victoria’nın oldukça moralsiz olduğu gözlenirken, aile içindeki gerilim Brooklyn’in yayımladığı 6 sayfalık zehir zemberek bildiriyle zirveye ulaştı.

31 yaşındaki Brooklyn, ailesine karşı sessizliğini bozarak 50 yaşındaki babası David ve 51 yaşındaki annesi Victoria’yı kendisini kontrol etmek ve Nicola Peltz ile olan evliliğini mahvetmeye çalışmakla suçladı. Brooklyn, ailesiyle tüm bağlarını kopardığını ve artık kendisiyle sadece avukatlar aracılığıyla iletişim kurabileceklerini belirtti.

Brooklyn’in yayımladığı bildirideki en dikkat çekici iddialardan biri, Victoria Beckham’ın düğün sürecindeki tavırları oldu. İddiaya göre Victoria, gelini Nicola’nın giymeyi çok istediği tasarım gelinliği dikmekten son anda vazgeçerek onu zor durumda bıraktı.

Ayrıca düğün hazırlıkları sırasında oturma düzeni nedeniyle çıkan bir tartışmada Victoria’nın oğlu Brooklyn’e 'kötü' dediği öne sürüldü.

İSİM HAKLARI İÇİN PARA TEKLİF ETMİŞ

Düğün gecesine dair anlatılanlar ise krizin derinliğini gözler önüne seriyor. Brooklyn, annesinin düğün töreni sırasında ilk danslarını 'sabote ettiğini' ve romantik olması planlanan bu anı uygunsuz bir şekilde kendi lehine çevirdiğini iddia etti.

Genç Beckham, düğünlerinden sadece bir gün önce ailesinin Nicola için 'aileden biri değil' ve 'kan bağı yok' dediğini, ayrıca isminin haklarından feragat etmesi için düğün öncesinde kendisine para teklif edildiğini öne sürdü.

OĞLU HAKKINDAKİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Victoria Londra’da yeni lüks oyuncağıyla vakit geçirirken, David Beckham Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda görüntülendi.

Forumda "dayanıklılık, başarısızlık ve pişmanlık" üzerine bir podcast kaydeden David, basın mensuplarının oğlu hakkındaki ısrarlı sorularını cevapsız bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Brooklyn Beckham ise ailesinden uzaklaşmanın kendisine huzur verdiğini ve yıllardır süregelen anksiyetesinin bu kararla birlikte yok olduğunu ifade etti. Ailesinin mükemmel aile imajını korumak için her şeyi yaptığını savunan Brooklyn, artık manipulasyondan ve basın üzerinden yürütülen algı oyunlarından uzak, eşi Nicola ile huzurlu ve özel bir hayat istediğini vurguladı.