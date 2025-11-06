Tekstil kimyasalları alanında faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi olan Gürkan Kaya, birkaç yıl önce aldığı gazoz ve soda şişelerinin kapaklarını çöpe atmak yerine oğlu ile oyunlarında kullanmak üzere bir kenara ayırdı. Ancak zamanla bu küçük birikimin farkına varınca işler değişti.

Çocuğunun oyuncaklarını düzenlerken kapakların epey biriktiğini söyleyen Kaya, "70-80 farklı marka vardı, hem renkli hem de ilgi çekiciydi. Onları atmaya kıyamadım, o anda ‘neden koleksiyon yapmıyorum ki?’ diye düşündüm." dedi.

Bu düşünceyle yola çıkan Kaya, marketlerde elinde olmayan her markanın şişesini satın almaya başladı. Kısa sürede bu basit merak, ciddi bir tutkuya dönüştü.

SOSYAL MEDYADA GRUPLARA KATILDI

Koleksiyonunu büyütmek isteyen Kaya, sosyal medyada kapak koleksiyoncularının bulunduğu gruplara katıldı. Burada yalnızca yeni kapaklara değil, yeni dostluklara da ulaştığını ifade eden Kaya, "Hiç tanımadığım insanlarla tanıştım, aramızda güzel bağlar kuruldu. Bu koleksiyon sadece kapaklardan ibaret değil; dostluk, paylaşım ve dayanışma da işin bir parçası oldu." diye konuştu.

GAZOZ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR

Metal ve sıkıştırılmış formdaki bu kapaklara “taç kapak” denildiğini belirten Kaya, koleksiyonculuk sayesinde Türkiye’nin gazoz tarihini de öğrendiğini söyledi. Türkiye'de 4 bini aşkın gazoz markası olduğunu belirten Kaya, marka yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

“Bir tatil sırasında küçük bir kasabada yerel gazoz üreticisinin önünden geçtim. Kapalıydı ama sonrasında onlara mail attım. Bana posta yoluyla kapak gönderdiler, çok mutlu oldum.”

KOLEKSİYONUNA DÜNYADAN DA İLGİ VAR

Kaya'nın koleksiyonundaki kapaklar yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Venezuela'dan Tayland'a, Rusya'dan Güney Afrika’ya kadar 65 ülkenin kapakları koleksiyonunda yer alıyor. Yurt dışına giden yakınlarından kapak istemeyi de ihmal etmeyen Kaya şunları söyledi:

"Kapakları ezmeden açmalarını rica ediyorum. Özellikle Almanya ve Rusya’dan gelen kapakların tasarımları tablo gibi; gerçekten sanatsal bir yanı var."

ONUN İÇİN SERİYİ TAMAMLAMAK EN BÜYÜK KEYİF

Gürkan Kaya, koleksiyonunda sadece sayıya değil, çeşitliliğe ve tasarıma da önem verdiğini söyleyerek, "“Amacım en çok kapağa sahip olmak değil; bir seriyi tamamlamak, yeni ülkeler eklemek ve hikayesi olan parçalara ulaşmak" dedi.

Kaya'nın koleksiyonundaki en eski kapak 1960'lı yıllardan kalma. Her bir kapağın kendi dönemine, üretim hikayesine ve kültürel izlerine dair ipuçları taşıdığını söylüyor.

HOBİSİ İŞ KAPISI OLDU

Bu hobinin kendisine hem huzur hem de keşif duygusu kazandırdığını anlatan Kaya, “Bir kapağı aramak, sonra ona ulaşmak inanılmaz bir keyif. O an aldığınız haz başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ömür boyu sürecek bir merak bu." diye konuştu.